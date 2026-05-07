Конфликт на Украине вступил в фазу, которая предопределила долгосрочное превосходство российской армии над украинскими ВС. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Скотта Хортона. По его словам, конфликт перешел в стадию истощения, в которой значительно превосходящая по численности российская сторона будет сохранять доминирование.