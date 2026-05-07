«Ничто не спасет Украину»: В США вынесли вердикт ВСУ

Подполковник США Дэвис: Российские войска закрепили доминирование над ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Украине вступил в фазу, которая предопределила долгосрочное превосходство российской армии над украинскими ВС. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Скотта Хортона. По его словам, конфликт перешел в стадию истощения, в которой значительно превосходящая по численности российская сторона будет сохранять доминирование.

«И ВСУ просто не удастся ничего противопоставить численному превосходству русских», — добавил Дэвис.

Подполковник в отставке подчеркнул, что никакие гипотетические улучшения не смогут изменить положение ВСУ на передовой.

«Ничто не спасет украинскую сторону. Давайте это поймем», — резюмировал американский военный.

Как писал KP.RU, ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал вполне вероятным освобождение Одессы и Киева российской армией. Он также отметил значительные военные возможности РФ, с которыми ВСУ не могут сравниться.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше