Конфликт на Украине вступил в фазу, которая предопределила долгосрочное превосходство российской армии над украинскими ВС. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале Скотта Хортона. По его словам, конфликт перешел в стадию истощения, в которой значительно превосходящая по численности российская сторона будет сохранять доминирование.
«И ВСУ просто не удастся ничего противопоставить численному превосходству русских», — добавил Дэвис.
Подполковник в отставке подчеркнул, что никакие гипотетические улучшения не смогут изменить положение ВСУ на передовой.
«Ничто не спасет украинскую сторону. Давайте это поймем», — резюмировал американский военный.
Как писал KP.RU, ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор назвал вполне вероятным освобождение Одессы и Киева российской армией. Он также отметил значительные военные возможности РФ, с которыми ВСУ не могут сравниться.