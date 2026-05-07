В Уфе продлили срок выплат контрактникам СВО

Администрация Уфы внесла изменения в постановление о единовременной денежной выплате гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ для участия в специальной военной операции.
Как сообщается в документе, срок действия меры социальной поддержки скорректирован. Ранее выплата предоставлялась с 1 мая 2024 года по 31 января 2026 года. Теперь к этому периоду добавился еще один — с 13 февраля по 25 марта 2026 года.
Кроме того, отдельное положение распространено на правоотношения, возникшие с 13 февраля 2026 года. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Напомним, выплата предоставляется гражданам РФ, зарегистрированным на территории Уфы. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города Рамиля Хазиева.
Напомним, с 1 января 2026 года размер единовременной региональной выплаты для военнослужащих-контрактников установлен в 1 млн рублей. Выплата положена гражданам России, призванным на военную службу в Вооружённые силы РФ, заключившим контракт; а также призывникам, заключившим контракт вместо службы по призыву.