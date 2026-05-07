На одном из украинских полигонов в подконтрольной Киеву части Запорожской области проходит обучение отряд, полностью состоящий из женщин. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
Отмечается, что, согласно предварительным данным, все эти военнослужащие будут служить в отдельном отряде.
Ранее сообщалось, что в окопах засекли подразделение ВСУ, состоящее исключительно из женщин. Именно ими сейчас украинское командование компенсирует недостаток личного состава и техники.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что женщины участвуют в штурмовых операциях в рядах ВСУ на территории ДНР, в частности, на Красноармейском и Дзержинском направлениях.
