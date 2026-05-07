Беспилотники врага не смогли прорваться в Ленинградскую область

Киевский режим ранним утром 7 мая снова попытался атаковать Ленинградскую область беспилотниками. Воздушную тревогу объявил губернатор Александр Дрозденко в 04.20 по местному времени.
Силы ПВО были наготове. А в 07.39 Дрозденко объявил отбой воздушной опасности.
«Цели не достигли границ региона», — сказал губернатор.
Напомним, на днях Ленобласть пережила одну из самых массированных атак. Обошлось без жертв.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше