Над Кубанью и другими регионами РФ сбили 347 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и другими регионами России уничтожили 347 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 21:00 6 мая до 07:00 7 мая. Беспилотники были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

«Ъ-Кубань» писал, что для обеспечения безопасности полетов в аэропортах Краснодара и Сочи ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным оперативного штаба Краснодарского края этой ночью в Сочи и Геленджике была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Также сирену включали в Новороссийске.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше