В Запорожской области мужчина сбил украинский дрон шапкой

Дрон взорвался в нескольких метрах от мужчины в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Житель Запорожской области смог остановить украинский беспилотник при помощи обычного головного убора. Инцидент произошел неподалеку от села Великая Знаменка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур.

По данным источника, за мужчиной погнался украинский квадрокоптер. Николай не растерялся и бросил в аппарат свою шапку. Снаряд попал прямо в лопасти дрона. После этого беспилотник упал на землю и взорвался всего в нескольких метрах от местного жителя.

Собеседник агентства также предоставил видеозапись произошедшего. На кадрах видно, как дрон заходит для атаки на гражданского человека, а тот в последний момент срывает с головы шапку и бросает ее в сторону БПЛА, после чего сигнал с дрона обрывается.

Представитель силовых структур добавил, что российские военные смогли перехватить видеосигнал этого украинского дрона. Однако взять управление аппаратом на себя они уже не успели.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников ВСУ, летевших в сторону столицы. Российская система противовоздушной обороны ликвидировала все угрозы.

