Собянин: сбиты еще два беспилотника, летевшие на Москву

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сбиты еще два беспилотника, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в «Максе».
«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Ранее Собянин сообщал о нейтрализации 11 беспилотников, летевших на Москву.