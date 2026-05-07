В Сочи отменили угрозу атаки беспилотников

Мэр Сочи сообщил об отмене угрозы БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Глава города-курорта Сочи Андрей Прошунин объявил об отмене беспилотной угрозы. На данный момент опасность для жителей и гостей города полностью отсутствует.

«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал Прошунин в своих соцсетях около 8:30 утра 7 мая.

Несмотря на снятие ограничений, мэр призвал граждан сохранять бдительность и напомнил о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов. Власти предупреждают, что обломки сбитых дронов могут быть крайне опасны.

Инструкция при обнаружении обломков БПЛА:

— Не приближайтесь: держитесь на значительном расстоянии от подозрительного объекта.

— Никакой съемки: категорически запрещено фотографировать или снимать фрагменты беспилотников.

— В непосредственной близости от обломков нельзя пользоваться мобильными телефонами.

— Сообщите специалистам: отойдите на безопасное расстояние и немедленно позвоните по единому номеру экстренных служб 112.

