В Челябинской области 7 мая объявили режим «Беспилотная опасность»

В четверг утром, 7 мая, в Челябинской области объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом, о возможных временных перебоях в работе связи и доступа к сети Интернет, а также о том, как себя вести в подобных случаях, напомнили в соцсетях областных правительства и главного управления МЧС.

Источник: Pchela.News

Единый номер вызова экстренных служб: 112. Жителям региона советуют доверять только официальным источникам информации: Алексей Текслер, Пул74, Правительство Челябинской области.

Что делать при угрозе БПЛА:

  • если вы в здании — спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг, при этом лифтом не пользуйтесь. Если нет возможности спуститься, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами (например, в санузле, коридоре или кладовой). К окнам не подходите, на улицу не выглядывайте;
  • если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе или другом безопасном месте. На открытой местности не оставайтесь;
  • если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, подвале или подземном переходе.

— Запрещены фото- и видеосъёмка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО. Эта информация позволит противнику определить координаты ударов, оценить эффективность атак и спланировать новые нападения, — подчеркнули в правительстве области.

Если обнаружили беспилотник или его части.

Ни в коем случае нельзя прикасаться к устройству, его обломкам или подозрительным предметам рядом. Не нужно пытаться осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о своей находке.

— Помните! Ваши спокойствие, осторожность и отказ от публикации фото и видео работы ПВО могут сохранить жизни людей, — заключили в региональном правительстве.

Напомним, в субботу, 2 мая, в Челябинской области предотвратили попытку пролёта беспилотника. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. Предыдущий раз режим беспилотной опасности в регионе вводили утром 5 мая и утром 4 мая.

Инфографика: пресс-служба правительства Челябинской области.

