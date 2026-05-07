В Челябинской области 7 мая объявили режим «Беспилотная опасность»

В четверг утром, 7 мая, в Челябинской области объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом, о возможных временных перебоях в работе связи и доступа к сети Интернет, а также о том, как себя вести в подобных случаях, напомнили в соцсетях областных правительства и главного управления МЧС.