В Челябинской области 7 мая объявили режим «Беспилотная опасность»

Единый номер вызова экстренных служб: 112. Жителям региона советуют доверять только официальным источникам информации: Алексей Текслер, Пул74, Правительство Челябинской области.
Что делать при угрозе БПЛА:
- если вы в здании — спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг, при этом лифтом не пользуйтесь. Если нет возможности спуститься, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами (например, в санузле, коридоре или кладовой). К окнам не подходите, на улицу не выглядывайте;
- если вы на улице — укройтесь в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе или другом безопасном месте. На открытой местности не оставайтесь;
- если вы в транспорте — выйдите и укройтесь в ближайшем здании, подвале или подземном переходе.
— Запрещены фото- и видеосъёмка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО. Эта информация позволит противнику определить координаты ударов, оценить эффективность атак и спланировать новые нападения, — подчеркнули в правительстве области.
Если обнаружили беспилотник или его части.
Ни в коем случае нельзя прикасаться к устройству, его обломкам или подозрительным предметам рядом. Не нужно пытаться осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о своей находке.
Напомним, в субботу, 2 мая, в Челябинской области предотвратили попытку пролёта беспилотника. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер. Предыдущий раз режим беспилотной опасности в регионе вводили утром 5 мая и утром 4 мая.
Инфографика: пресс-служба правительства Челябинской области.