ВСУ начали дистанционно устанавливать датчики движения для наведения дронов

Российские военнослужащие фиксируют использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) датчиков движения для наведения ударных беспилотников на добропольском направлении. Об этом сообщил заместитель командира роты группировки войск «Центр» с позывным «Касьян».
По его словам, такие устройства размещаются в районах с наибольшей активностью личного состава и техники. «Устройство фиксирует движение и передаёт сигнал, после чего по точке может быть нанесён удар FPV-дроном или дроном типа Баба-яга», — приводит РИА Новости пояснение военнослужащего.
«Касьян» отметил, что датчики могут использоваться как в связке с минами, так и автономно, то есть исключительно для обнаружения движения и передачи координат. По его словам, установка таких систем, как правило, осуществляется дистанционно.
«Обычно их сбрасывают с беспилотников — они втыкаются в землю и реагируют на движение вокруг», — уточнил он.
Военнослужащий подчеркнул, что применение подобных технологий требует повышенной осторожности при передвижении на передовой, поскольку даже незначительная активность может быть оперативно обнаружена противником и использована для наведения ударных средств.
