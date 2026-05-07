Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы из Киевской области в Сумскую на фоне неудач на данном направлении. Вражеские резервы под Сумы были переброшены после продвижения Вооруженных сил (ВС) России, уточнил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Данная информация подтверждается публикациями украинских волонтеров, которые сообщают о передислокации подразделений 1-й отдельной танковой бригады.
«Сообщают об отдельных подразделениях 1-й ОТМБР (Отдельная тяжелая механизированная бригада — прим. ред.), прибывших в Сумы из Киевской области», — рассказал источник агентства.
Как писал KP.RU, ранее в Сумскую область вместо заслуженного отдыха командование ВСУ перебросило личный состав 32-й и 54-й отдельных механизированных бригад ВСУ, выведенный из Донбасса для ротации.