347 дронов ВСУ: что известно о массированной атаке БПЛА 7 мая

Какие регионы РФ атаковали ВСУ
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 347 украинских беспилотников.
Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области, Московский регион, Краснодарский край, Адыгея, Калмыкия, Крым. Также БПЛА зафиксировали и сбили над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.
Последствия массированной атаки
Над Брянской областью силы ПВО и мобильно-огневые группы ликвидировали 121 украинский беспилотник.
«В результате террористической атаки в Бежицком районе города Брянска, к сожалению, ранены 13 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу», — сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей. Это предварительные данные, осмотр продолжится в светлое время.
В Курской области силы ПВО уничтожили 112 украинских дронов, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, ВСУ 51 раз обстреляли артиллерией отселенные районы. Кроме того, 12 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.
«Погибших и пострадавших нет. Разрушений и инфраструктуры нет», — отметил глава региона.
В Белгородской области в селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате налета дрона погибла женщина, тяжелые ранения получили двое мужчин. Беспилотник ударил по служебному микроавтобусу, в котором находились сотрудники одного из предприятий, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Тверской области ВСУ атаковали город воинской славы Ржев. Повреждения в результате атак получили многоквартирные дома, из которых эвакуировали 350 человек, в том числе 60 детей. Сейчас они размещаются в одной из городских гостиниц. Спецслужбы обследуют квартиры, чтобы убедиться, что возвращение людей безопасно.
«Дал распоряжение: до Дня Победы провести максимально возможные работы по кровле и в пострадавшей квартире. Уже сегодня начать работу по замене 350 окон. Утром заслушаю доклады об объеме работ и 9 мая лично проверю ход выполнения», — сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев в MAX.
В Краснодарском крае в Сочи, Новороссийске, Геленджике во время атаки дронов запускали сирены системы оповещения из-за атак беспилотников. В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов.
Москва также стала целью атаки ВСУ: ночью и утром 7 мая средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников, направленных на столицу России. Экстренные службы работают на месте падения обломков. Позднее количество сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 28.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об уничтожении более 30 дронов над территорией региона. Под удар попали 12 районов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В Орловской области нейтрализовали девять беспилотников ВСУ. По данным главы региона Андрея Клычкова, пострадавших и повреждений нет.
В Волгоградской области из-за атаки ВСУ вводили режим беспилотной опасности. Международный аэропорт «Сталинград» вводил ограничения на прием и выпуск гражданских судов.
Над Смоленской и Рязанской областями сбили по шесть БПЛА. Об этом рассказали главы регионов Василий Анохин и Павел Малков.
В Воронежской области сбили 12 БПЛА. В одном из четырех районов региона, подвергшихся атаке, обломки уничтоженного дрона повредили инфраструктурный объект.
В Тульской области силы ПВО ночью уничтожили 14 БПЛА.
«Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Позднее он добавил, что утром подразделения ПВО ликвидировали еще четыре украинских дрона.