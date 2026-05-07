347 дронов ВСУ: что известно о массированной атаке БПЛА 7 мая

В Тверской области ВСУ атаковали город воинской славы Ржев. Повреждения в результате атак получили многоквартирные дома, из которых эвакуировали 350 человек, в том числе 60 детей. Сейчас они размещаются в одной из городских гостиниц. Спецслужбы обследуют квартиры, чтобы убедиться, что возвращение людей безопасно.