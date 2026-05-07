️Фронтовая сводка на утро 7 мая 2026 года от WarGonzo

Запорожский фронт
В районе Приморского и Степногорска идут позиционные бои. (Рис. 1.1).
На Гуляйпольском направлении ВС РФ занимают новые позиции восточнее Воздвижевки. Выше по фронту продолжаются бои в районе Александрограда и в Новопавловке. (Рис 1.2).
Донецкий фронт
На Красноармейском направлении подразделения ВС РФ расширяют зону контроля в окрестностях Гришино — продвигаются в сторону Василевки и севернее Новоалександровки. На Добропольском выступе идут бои в Белицком, есть продвижение в районе Нового Донбасса и на участке между Русин Яром и Новопавловкой. (Рис 2.1).
В Константиновке и Часов Яре идут бои, противник контратакует. (Рис 2.2).
На Краснолиманском направлении ВС РФ продолжают наступление в районе Коровьего Яра и Святогорска. Войска РФ штурмуют Татьяновку и Пришиб. На Северском участке ВС РФ отражают контратаки ВСУ в районе Дибровы и Фёдоровки Второй. Есть продвижение к рубежу Брусовка — Старый Караван.
Харьковский фронт
На Купянском направлении войска РФ продвигаются к Новоосиново, введут бои на окраинах Ковшаровки и Купянска-Узлового. (Рис. 3.1).
На Волчанском направлении ВС РФ расширяют зону контроля южнее Покаляного. Продолжаются бои в районе Караичного, Волоховки, Ихримовки и Чайковки. Напряжённая обстановка сохраняется в лесах у Избицкого и Верхней Писаревки. (Рис. 3.2).
Сумской фронт
ВС РФ расширяют зону контроля западнее села Сопычь. В районе Корчаковки войска РФ расширяют зону контроля. Идут бои в районе Рясного и Новодмитровки. (Рис. 4).