Главное из брифинга Минобороны 7 мая 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 7 мая апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» улучшила тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 230 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.

«Запад» занял выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Залиман, Семеновка Харьковской области, Красный Лиман и Крестище ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 190 боевиков, боевая бронированная машина, 25 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Кривая Лука и Пискуновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 160 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, станции РЭБ и станции контрбатарейной борьбы.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 280 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Золотой Колодезь ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Вербовское, Киричково, Чаплино Днепропетровской области, Лесное и Любицкое Запорожской области.

Противник потерял свыше 320 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей и 155-мм гаубицу М777.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.

«Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • три управляемые авиабомбы;
  • четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 570 БПЛА самолетного типа.