Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также четыре бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 230 военнослужащих, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.
«Запад» занял выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Залиман, Семеновка Харьковской области, Красный Лиман и Крестище ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 190 боевиков, боевая бронированная машина, 25 автомобилей, артиллерийское орудие, станция РЭБ и станция контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Кривая Лука и Пискуновка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 160 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии, станции РЭБ и станции контрбатарейной борьбы.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 280 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 11 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Золотой Колодезь ДНР и села Новоподгородное Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Вербовское, Киричково, Чаплино Днепропетровской области, Лесное и Любицкое Запорожской области.
Противник потерял свыше 320 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей и 155-мм гаубицу М777.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
«Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- три управляемые авиабомбы;
- четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 570 БПЛА самолетного типа.