Залужный сделал неожиданное заявление о России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Москва контролирует ситуацию на фронте, признал посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Источник: AP 2024

«Украина отдала инициативу на поле боя России», — цитирует его издание «Страна.ua».

Он добавил, что попытки ответить на действия российских военных стоят ВСУ очень больших потерь.

Залужный также отметил, что именно вопросы мобилизации и методов ее проведения становятся центром конфликта населения страны с властью.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования.

