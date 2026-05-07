«Ребенка в школу или в укрытие?»: родители в Казани растерялись из-за ракетной опасности

В мэрии Казани объяснили, нужно ли вести ребенка в школу при ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Утро четверга, 7 мая, началось для жителей Татарстана с воя сирен. В 5:33 по республике объявили режим «Ракетная опасность». А через два с половиной часа, к 8:00, детям нужно было идти на занятия. Родители в панике бросились писать в чат мэрии.

«Ребенка в школу отправлять или нет? Ракетная опасность. Указа от Минобразования и завуча не было», — написала одна из жительниц Казани.

Другая пользователь присоединилась: «Объявлена ракетная опасность. По громкоговорителю сказали спрятаться в укрытие! От школ нет информации. Классный руководитель сказал идти в школу. Для чего это тогда нужно? Что за двойные стандарты?».

В мэрии постарались успокоить горожан. Чиновники объяснили: решение об отмене занятий принимают не родители и не классные руководители. Официальное уведомление об отмене уроков приходит именно от учебного заведения. Если школа не прислала сообщение — значит, занятия проводятся в обычном режиме.

«Про детей вообще не очень понятно: в первую очередь это твой ребёнок, тебе и решать, отправлять его куда-то или нет. С чего надо ждать распоряжения министерства, директора, учителя?» — написал один из отцов.

Его поддержали многие: в ситуации, когда сирены воют на улице, а по громкоговорителю призывают спрятаться в укрытие, ждать официальной бумаги от школы кажется как минимум странным.

