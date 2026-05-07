Британский инструктор за деньги наводил дроны ВС РФ на позиции ВСУ

Военный суд в Одессе вынес приговор гражданину Великобритании, который ранее работал военным инструктором в рядах Вооруженных сил Украины. Иностранец получил восемь лет лишения свободы за передачу данных о расположении украинских войск, сообщает агентство ANNA-News.
Британец прибыл на Украину в 2024 году для работы по контракту. Однако позднее он прекратил сотрудничество с украинскими военными из-за невыплаты обещанных денег.
После расторжения контракта мужчина не стал покидать страну и остался в Одессе. Согласно материалам судебного дела, он вышел на связь с российскими спецслужбами и начал за денежное вознаграждение передавать им координаты пунктов дислокации и боевых позиций украинских частей. В частности, эти данные использовались для наведения российских ударных беспилотников.
Из-за собственной неосторожности иностранец был раскрыт. Суд дал ему восемь лет тюрьмы, но, как отмечает ANNA-News, в будущем британца вполне могут выдать Великобритании.
Британское издание The Guardian уточняет, что осужденного зовут Росс Дэвид Катмор и ранее он в составе британской армии служил на Ближнем Востоке. На Украину он прибыл для оказания инструкторской помощи ВСУ, а позднее работал с украинской пограничной службой.