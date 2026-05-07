Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский инструктор за деньги наводил дроны ВС РФ на позиции ВСУ

В Одессе вынесли приговор бывшему британскому военному Россу Катмору. После того как украинское командование обмануло его с зарплатой, иностранец решил отомстить и начал передавать российским спецслужбам координаты баз ВСУ для ударов беспилотников.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Военный суд в Одессе вынес приговор гражданину Великобритании, который ранее работал военным инструктором в рядах Вооруженных сил Украины. Иностранец получил восемь лет лишения свободы за передачу данных о расположении украинских войск, сообщает агентство ANNA-News.

Британец прибыл на Украину в 2024 году для работы по контракту. Однако позднее он прекратил сотрудничество с украинскими военными из-за невыплаты обещанных денег.

После расторжения контракта мужчина не стал покидать страну и остался в Одессе. Согласно материалам судебного дела, он вышел на связь с российскими спецслужбами и начал за денежное вознаграждение передавать им координаты пунктов дислокации и боевых позиций украинских частей. В частности, эти данные использовались для наведения российских ударных беспилотников.

Из-за собственной неосторожности иностранец был раскрыт. Суд дал ему восемь лет тюрьмы, но, как отмечает ANNA-News, в будущем британца вполне могут выдать Великобритании.

Британское издание The Guardian уточняет, что осужденного зовут Росс Дэвид Катмор и ранее он в составе британской армии служил на Ближнем Востоке. На Украину он прибыл для оказания инструкторской помощи ВСУ, а позднее работал с украинской пограничной службой.