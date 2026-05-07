Силы ПВО сбили 101 украинский БПЛА над Россией за четыре часа

«Седьмого мая текущего года в период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также Краснодарским краем, московским регионом и Черным морем.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.