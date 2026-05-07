Небоевые потери украинских подразделений напрямую связаны с распространением серьезной болезни — хантавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
По информации этого источника, сейчас в Харьковской, Сумской и Львовской областях начал массово распространяться хантавирус. Также высока вероятность, что в первую очередь от этого вируса страдают те украинские боевики, которые сейчас находятся на позициях.
«Небоевые потери, которые несут украинские подразделения в Харьковской и Сумской областях, также связывают с данным заболеванием», — рассказал изданию источник.
При этом отмечается, что первичные симптомы хантавируса очень напоминают обычную простуду или острое пищевое отравление. При этом источники оьтмечают, что командиры ВСУ категорически запрещают оказывать медицинскую помощь таким заболевшим военнослужащим.
Ранее сайт KP.RU писал, что практика пыток и казней распространяется в подразделениях ВСУ выходцами из 425-го штурмового полка «Скала».