Сальдо: Херсонская область готова к провокациям со стороны Киева в День Победы

Губернатор региона призвал жителей соблюдать осторожность при посещении мемориалов участникам Великой Отечественной войны и акций памяти.

ГЕНИЧЕСК, 7 мая. /ТАСС/. Херсонская область готова к возможным провокациям со стороны киевского режима во время празднования Дня Победы, несмотря на объявленное с российской стороны перемирие 8−9 мая, заявил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

«Если говорить о том, как мы будем проводить этот день (9 Мая — прим. ТАСС), то мы все равно будем готовы к любого рода провокациям. И, знаете, я думаю, что они будут, потому что верить киевскому режиму нельзя. Он говорит одно, а делает другое», — сказал Сальдо.

При этом он призвал жителей соблюдать осторожность при посещении мемориалов участникам Великой Отечественной войны и акций памяти.

«Все равно понесут цветы, все равно будут собираться, но надо быть осторожными и бдительными. Ну, а наши вооруженные силы и средства противовоздушной обороны ежедневно на вахте и, естественно, в праздничные дни будут еще более усиленно службу нести», — подчеркнул глава региона.

В соответствии с решением президента РФ в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне с 00:00 мск 8 мая до 10 мая Россия объявляет перемирие. В этот период все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия и удары по местам дислокации ВСУ, объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами, в глубине территории Украины.

Как заявили в Минобороны России, ВС РФ в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве нанесут ответный удар по центру Киева.