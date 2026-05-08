Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Началось объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы

О готовности объявить перемирие ранее заявил Путин в разговоре с Трампом. Позднее Минобороны объявило, что режим прекращения огня будет действовать 8—9 мая.

Источник: РИА "Новости"

Началось перемирие, объявленное ранее Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая.

Что известно о перемирии

О готовности объявить перемирие на период Дня Победы объявил президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом 29 апреля. Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что республиканец активно поддержал эту инициативу.

Минобороны сообщило, что перемирие будет действовать 8—9 мая. Россия рассчитывает, что Украина последует примеру и тоже объявит режим прекращения огня, подчеркивало военное ведомство.

Минобороны также отмечало, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева», — предупреждало Минобороны.

В ведомстве отметили, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, а также предупредили гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть Киев.

Это перемирие стало вторым с начала 2026 года. Первое Путин объявил на Пасху. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Реакция Украины и ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая заявил о готовности соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая. Представитель МИД России Мария Захарова 7 мая сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что реакции со стороны Москвы на заявление Зеленского не было.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше