Началось объявленное Россией перемирие в честь Дня Победы

Началось перемирие, объявленное ранее Россией в честь празднования Дня Победы. Оно будет действовать до конца суток 9 мая.
Что известно о перемирии
О готовности объявить перемирие на период Дня Победы объявил президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом 29 апреля. Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что республиканец активно поддержал эту инициативу.
Минобороны сообщило, что перемирие будет действовать
Минобороны также отмечало, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева», — предупреждало Минобороны.
В ведомстве отметили, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, а также предупредили гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть Киев.
Это перемирие стало вторым с начала 2026 года. Первое Путин объявил на Пасху. Оно действовало с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Реакция Украины и ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский 4 мая заявил о готовности соблюдать «режим тишины» с полуночи 6 мая. Представитель МИД России Мария Захарова 7 мая сообщила, что, по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что реакции со стороны Москвы на заявление Зеленского не было.