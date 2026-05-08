ВСУ переводят на мову: в войсках появятся языковые заградотряды

В ВСУ могут появиться уполномоченные по защите украинского языка. Этот вопрос затронула языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская во время отчётной презентации своей деятельности за 2025 год. Мероприятие прошло в Киеве, информируют украинские СМИ.
Сообщается, что Ивановская назвала «недоразумением» то, что большинство украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения общаются между собой по-русски и заявила, что эту ситуацию необходимо исправлять.
Ранее офицер ВСУ Кривущенко рассказал, как его солдаты проигрывают из-за незнания украинского языка.
Также пленный боец ВСУ Максим Рытиков признался, что до конца не понимает украинский язык. Тем не менее, командование заставляет на нем разговаривать.
Почему главнокомандующий ВСУ Александр Сырский практически не говорит на украинском языке и не может выучить его даже с учетом занятий с репетиторами, читайте здесь на KP.RU.
При этом дочь главной хранительницы мовы Ивановской, как оказалось, общается в соцсетях на русском языке.