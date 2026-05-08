ТАСС: атака БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала года

Так, по данным градоначальника, на протяжении суток четверга, 7 мая, силы противовоздушной обороны отразили попытку атак 61 беспилотника. До этого самую массовую атаку зафиксировали 14 марта — тогда Собянин сообщал об уничтожении в течение суток 65 беспилотников, летевших на Москву. В течение последующих суток, 15 марта, системой ПВО на подлете к столице были сбиты 54 БПЛА, еще 42 беспилотника ликвидировали в период между 02:00 и 11:00 мск 16 марта.
Также 11 марта 2025 года Собянин сообщал, что была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву». Тогда, по его словам, «на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников». Также 55 беспилотников, летевших на столицу, ликвидировали