Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: атака БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала года

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Атака беспилотников ВСУ, предпринятая на Москву в минувшие сутки, стала одной из самых массовых с начала года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС, сделанные на основе информации, обнародованной мэром столицы Сергеем Собяниным.

Источник: РИА "Новости"

Так, по данным градоначальника, на протяжении суток четверга, 7 мая, силы противовоздушной обороны отразили попытку атак 61 беспилотника. До этого самую массовую атаку зафиксировали 14 марта — тогда Собянин сообщал об уничтожении в течение суток 65 беспилотников, летевших на Москву. В течение последующих суток, 15 марта, системой ПВО на подлете к столице были сбиты 54 БПЛА, еще 42 беспилотника ликвидировали в период между 02:00 и 11:00 мск 16 марта.

Также 11 марта 2025 года Собянин сообщал, что была «отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву». Тогда, по его словам, «на подлете к Москве были сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом — сотни боевых беспилотников». Также 55 беспилотников, летевших на столицу, ликвидировали 5—7 мая прошлого года. Еще одна подобная атака наблюдалась в сентябре — тогда в небе над Московским регионом 22—23 сентября уничтожили 46 БПЛА. -

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше