"Наши деды были братьями в окопах": ВС РФ в листовках напомнили ВСУ о подвигах Красной Армии

ТАСС: Над Украиной накануне Дня Победы сбросили листовки.

Источник: Комсомольская правда

Накануне 9 Мая над несколькими областями — Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской — БПЛА «Гербера» сбросили листовки. Они напоминают украинцам о подвигах Красной Армии в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС заявили силовики.

Содержание листовок включает инструкцию, как связаться с российскими военными по защищенным каналам.

«Материалы с инструкциями и ссылкой на защищенный канал связи сброшены на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса», — сообщил источник. Листовки оформлены в виде открыток с надписью: «Наши деды были братьями в окопах».

Накануне 9 Мая киевский главарь Владимир Зеленский начал угрожать заявления о возможном срыве Дня Победы и атаках на Красную площадь.

Минобороны отреагировало на заявления Киева. Там предупредили, что Россия будет вынуждена нанести массированный удар по украинской столице и центрам принятия решений в случае подобных попыток.

Российский МИД разослал дипмиссиям ноту об угрозах Киева нанести удары в День Победы. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Евросоюз не сможет «замолчать» ранее озвученные Зеленским публично угрозы.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше