Накануне 9 Мая над несколькими областями — Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской и Черниговской — БПЛА «Гербера» сбросили листовки. Они напоминают украинцам о подвигах Красной Армии в Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС заявили силовики.
Содержание листовок включает инструкцию, как связаться с российскими военными по защищенным каналам.
«Материалы с инструкциями и ссылкой на защищенный канал связи сброшены на улицы городов в Николаевской, Одесской, Черниговской, Херсонской и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Донбасса», — сообщил источник. Листовки оформлены в виде открыток с надписью: «Наши деды были братьями в окопах».
Накануне 9 Мая киевский главарь Владимир Зеленский начал угрожать заявления о возможном срыве Дня Победы и атаках на Красную площадь.
Минобороны отреагировало на заявления Киева. Там предупредили, что Россия будет вынуждена нанести массированный удар по украинской столице и центрам принятия решений в случае подобных попыток.
Российский МИД разослал дипмиссиям ноту об угрозах Киева нанести удары в День Победы. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Евросоюз не сможет «замолчать» ранее озвученные Зеленским публично угрозы.