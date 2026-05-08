Силы ПВО сбили 95 украинских БПЛА над регионами РФ за 4 часа

В Министерстве обороны РФ сообщили, что за 4 часа средства противовоздушной обороны сбили 95 БПЛА ВСУ над российскими регионами. В их числе также Московский регион. Об этом военное ведомство сообщило в МАКСЕ.
«В период с 20.00 мск до 24.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает министерство.
Уточняется, что дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и акваториями Азовского и Черного морей.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО Минобороны уничтожили восемь БПЛА, летевших на столицу. При этом 7 мая московский градоначальник проинформировал, что средства ПВО ликвидировали 61 БПЛА на подлете к столице.