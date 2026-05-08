Собянин: уничтожены 13 летевших на Москву БПЛА

Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать российскую столицу при помощи дронов. Силы ПВО ВС РФ после полуночи в пятницу 8 мая сбили 13 беспилотников, которые двигались по направлению к Москве. Об этом информировал мэр столицы Сергей Собянин.

Сначала стало известно о трех сбитых БПЛА.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — такое сообщение опубликовал градоначальник в мессенджере «Макс».

Вскоре после этого Собянин сообщил об уничтожении ещё пяти украинских БПЛА, которые пытались приблизиться к Москве. А через некоторое время — об еще пяти ликвидированных дронах. Таким образом общее число сбитых с начала суток дронов ВСУ достигло 13.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа успешно ликвидировали над регионами РФ и Черным морем 101 беспилотник ВСУ в четверг 7 мая.

Накануне, в ночь на четверг, 7 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили 347 беспилотников над Крымом и другими регионами России.

Как во время украинских беспилотников по Перми пострадал корпус нейрохирургии, но врачи продолжали оперировать, читайте здесь на KP.RU.

