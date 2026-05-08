На подлете к Москве с начала суток сбили 20 БПЛА

Собянин сообщил об очередном успешном отражении воздушных атак.

Источник: Комсомольская правда

С начала суток 8 мая силы ПВО сбили 20 летевших к столице БПЛА. Об этом свидетельствуют данные мэра столицы Сергея Собянина.

«Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в мессенджере МАКС о двадцатом по счету с полуночи беспилотнике. Информация о первом успешно сбитом дроне на подлете к столице появилась около 00:39 по мск.

За четырехчасовой период вечером 7 мая средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали 95 украинских БПЛА. Дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и другими регионами РФ.

С 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В эти дни российские военные не наносят удары по позициям ВСУ и объектам ВПК в глубине Украины.

