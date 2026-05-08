Press TV: удары Ирана вынудили три эсминца США покинуть Ормузский пролив

3 мая иранская сторона призвала корабли не проходить через Ормузский пролив без получения разрешения со стороны Тегерана. Командующий центрального штаба «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи отмечал, что военные Ирана сохраняют контроль над указанной акваторией. Он также предупредил, что любые иностранные военные подразделения, в особенности американские, которые приблизятся к проливу, подвергнутся ударам.