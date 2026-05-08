Press TV: удары Ирана вынудили три эсминца США покинуть Ормузский пролив

В КСИР заявили, что иранские военные нанесли значительный ущерб ВМС США и заставили три американских эсминца покинуть Ормузский пролив.

Источник: Аргументы и факты

Три американских эсминца были вынуждены покинуть Ормузский пролив, подвергшись ударам со стороны иранских военных, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«В ходе крупномасштабной совместной операции в четверг вечером нанесли значительный ущерб ВМС США, вынудив три американских эсминца покинуть Ормузский пролив», — уточняют журналисты.

Напомним, ранее агентство Tasnim проинформировало, что иранские войска атаковали эсминцы Соединённых Штатов в районе Ормузского пролива и Оманского залива. Для ударов применялись ракеты и беспилотные летательные аппараты. Центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» обвинил Вооружённые силы США в нарушении условий действующего перемирия.

3 мая иранская сторона призвала корабли не проходить через Ормузский пролив без получения разрешения со стороны Тегерана. Командующий центрального штаба «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи отмечал, что военные Ирана сохраняют контроль над указанной акваторией. Он также предупредил, что любые иностранные военные подразделения, в особенности американские, которые приблизятся к проливу, подвергнутся ударам.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше