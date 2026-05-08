Press TV: удары Ирана вынудили три эсминца США покинуть Ормузский пролив

Три американских эсминца были вынуждены покинуть Ормузский пролив, подвергшись ударам со стороны иранских военных, сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заявление военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«В ходе крупномасштабной совместной операции в четверг вечером нанесли значительный ущерб ВМС США, вынудив три американских эсминца покинуть Ормузский пролив», — уточняют журналисты.
Напомним, ранее агентство Tasnim проинформировало, что иранские войска атаковали эсминцы Соединённых Штатов в районе Ормузского пролива и Оманского залива. Для ударов применялись ракеты и беспилотные летательные аппараты. Центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» обвинил Вооружённые силы США в нарушении условий действующего перемирия.
3 мая иранская сторона призвала корабли не проходить через Ормузский пролив без получения разрешения со стороны Тегерана. Командующий центрального штаба «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи отмечал, что военные Ирана сохраняют контроль над указанной акваторией. Он также предупредил, что любые иностранные военные подразделения, в особенности американские, которые приблизятся к проливу, подвергнутся ударам.