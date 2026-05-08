В зоне СВО началось перемирие в честь Дня Победы: сколько продлится

По традиции, празднование 9 Мая в Москве пройдет по четкому расписанию. Торжество начнется в 9:45 по мск: пройдет церемония официальной встречи президентом России Владимиром Путиным иностранных гостей. В 10:00 российский глава выступит с обращением. Около 11:00 пройдет возложение цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у Кремля. Ближе к полудню пройдет прием от имени Владимира Путина. После этого президент проведет ряд двухсторонних встреч.