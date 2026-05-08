В зоне СВО началось перемирие в честь Дня Победы: сколько продлится

Перемирие в зоне спецоперации к 81-й годовщине Победы началось с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая включительно. Об этом проинформировало Минобороны России.
«В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие», — следует текст заявления ведомства.
На указанный срок все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Также будут остановлены удары ракетными войсками, артиллерией, дальнобойным оружием, авиацией и ударными дронами по позициям ВСУ.
Кроме этого, перемирие подразумевает остановку ударов ВС РФ по объектам ВПК и военной инфраструктуры вглубь территории Украины.
В Минобороны РФ призвали украинскую сторону последовать этому примеру. В случае нарушения перемирия — как в зоне СВО, так и при попытках атаковать российские населенные пункты, — ВС РФ дадут адекватный ответ.
Военное ведомство страны также предупредило гражданское население Киева о необходимости своевременно покинуть город. Рекомендация коснулась и сотрудников иностранных дипломатических миссий, находящихся в украинской столице.
Напомним, что в Москву на День Победы прибудут гости из семи государств. В их числе — президент Белоруссии Александр Лукашенко, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим Исмаил ибн Альмахрум, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Абхазии Бадра Гунба, руководство Республики Сербской во главе с президентом Милорадом Додиком, президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
По традиции, празднование 9 Мая в Москве пройдет по четкому расписанию. Торжество начнется в 9:45 по мск: пройдет церемония официальной встречи президентом России Владимиром Путиным иностранных гостей. В 10:00 российский глава выступит с обращением. Около 11:00 пройдет возложение цветов к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у Кремля. Ближе к полудню пройдет прием от имени Владимира Путина. После этого президент проведет ряд двухсторонних встреч.
Тем временем президент Абхазии уже прибыл в Москву в преддверии Дня Победы.