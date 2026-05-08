Собянин сообщил об отражении 23-го БПЛА на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении еще одного беспилотника на подлете к столице.
«Отражена атака одного беспилотника. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в МАКСЕ.
Так, с начала суток на подлете к Москве уничтожены уже 23 БПЛА.
Первое отражение воздушной атаки на подлете к Москве зафиксировано в 00:39 по мск. На момент 05:53 по мск сбитых БПЛА насчитывается 26 единицы. За четырехчасовой период 7 мая средствами ПВО РФ были ликвидированы 95 украинских БПЛА над российскими регионами. В их число вошли Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ростовская, Смоленская области, а также Краснодарский край, Республика Крым, Московский регион и акватории Азовского и Черного морей.