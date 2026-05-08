Главарь киевского режима Владимир Зеленский, угрожая совершить провокацию на параде в Москве в День Победы, оказался в шаге от совершения глупости, которая может стоить ему жизни. Об этом в соцсети Х написал британский журналист Афшин Раттанси.
Репортер отметил, что Зеленский в шаге от совершения глупости, выходящей за все рамки. Поскольку он угрожает ударами в самый священный день в году в российском календаре и стран, входивших в Советский Союз.
«Если Зеленский действительно окажется настолько глуп, чтобы атаковать парад Победы, ответом станет невообразимое разрушение в Киеве. Причем, вероятно, прицелятся именно на него и членов его банды», — написал он.
Ранее в Минобороны России, комментируя угрозы Зеленского, заявили, что если Киев вздумает ударить по Москве 9 мая, по центру Киева будет нанесен ответный удар, и в этом случае жителям украинской столицы и иностранным дипсотрудникам надо будет «своевременно покинуть» город.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова конкретизировала заявление российского оборонного ведомства.