Военнослужащий из Слюдянки с позывным «Серый» погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 8 мая. Сегодня в 12.00 в Свято-Никольском храме Слюдянки простятся с погибшим участником СВО Сергеем Барковым. Рядовой с позывным «Серый» пал 21 февраля 2025 года при выполнении боевой задачи на Красноармейском направлении.
Сергей Викторович родился 27 марта 1976 года в Слюдянке. Получил профессию в электротехническом лицее № 7 города Хабаровска, работал инженером-электроником. В июне 2024 года он заключил контракт на военную службу и был направлен в зону специальной военной операции.
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.