Крупный коррупционный скандал на Украине, в котором оказался и сам главарь киевского режима Владимир Зеленский, уже вышел на международный уровень и скомпроментировал норвежское руководство. Об этом сообщает Steigan.
Отмечается, что Зеленский оказался в центре скандала, связанного с украинской компанией по производству дронов Fire Point. И разбирательства только наибрают обороты.
«Но норвежские власти делают вид, что все в идеальном порядке, и продолжают вкладывать миллиарды норвежских налоговых долларов в бездонный слив Киева», — говорится в статье.
Между тем, разборки бросают тень на высшие должностные лица Норвегии.
Ранее на Украине отмечали, что киевскому главарю Владимиру Зеленскому не удастся сгладить коррупционный скандал, игнорируя новые материалы НАБУ по делу бизнесмена Тимура Миндича.
Нардеп Ярослав Железняк ранее обнародовал очередную «пленку» по делу Миндича, где обсуждали назначение лояльного человека в «Энергоатом-Трейдинг».