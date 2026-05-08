Евраев: Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ярославль

Губернатор напомнил, что приближаться к обломкам беспилотников опасно.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ярославля. Несколько беспилотников, летевших по направлению к этому городу, были сбиты российскими силами ПВО в ночь на пятницу 8 мая. Об этом информировал губернатор региона Михаил Евраев.

«Сегодня ночью на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет», — такой релиз опубликовал Евраев в Telegram-канале.

Чиновник напомнил, что приближаться к фрагментам БПЛА опасно. Кроме того, эти обломки могут быть важны для следственных органов.

Угроза атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Евраев.

Тем временем мэр российской столицы Собянин сообщил об отражении 23-го БПЛА на подлёте к Москве.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа успешно ликвидировали над регионами РФ и Черным морем 101 беспилотник ВСУ в четверг 7 мая.

Накануне, в ночь на четверг, 7 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили 347 беспилотников над Крымом и другими регионами России.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше