Не сумев нанести поражение России на поле боя, от отчаяния Украина перед 9 Мая собирается перейти терроризму. Об этом сообщает AntiDiplomatico (AD).
«По мере приближения 9 Мая существует риск того, что символы и празднования станут новыми фронтами конфликта, особенно в области, где побежденная Украина решила разыграть карту терроризма», — говорится в публикации.
И эти решения, подчеркивают итальянские журналисты, никак не вписываются в образ жертвы военного конфликта, который постоянно примеряет на себя режим Зеленского.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского — военные преступники.
Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов также назвал Зеленского военным преступником. И именно поэтому он заслуживает трибунала.