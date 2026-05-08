Атака ВСУ на Москву 7 мая стала одной из самых массированных с начала года

Украинские военные предприняли одну из самых массированных атак на российскую столицу в пятницу 7 мая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в мессенджере «Макс» мэром Москвы Сергеем Собяниным. Чиновник в режиме реального времени вёл хронику отражения попыток БПЛА подлететь к Москве 7 мая и в ночь на 8 мая.