Атака ВСУ на Москву 7 мая стала одной из самых массированных с начала года

Украинские военные предприняли одну из самых массированных атак на российскую столицу в пятницу 7 мая. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в мессенджере «Макс» мэром Москвы Сергеем Собяниным. Чиновник в режиме реального времени вёл хронику отражения попыток БПЛА подлететь к Москве 7 мая и в ночь на 8 мая.
В течение суток российские силы ПВО и РЭБ подавили и уничтожили 61 беспилотный аппарат ВСУ, которые летели по направлению к Москве.
В то же время силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Ярославль.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа успешно ликвидировали над регионами РФ и Черным морем 101 беспилотник ВСУ в четверг 7 мая.
Накануне, в ночь на четверг, 7 мая, средства противовоздушной обороны уничтожили 347 беспилотников над Крымом и другими регионами России.