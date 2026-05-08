У офиса главаря киевского режима Владимира Зеленского не получается переключить военно-политической повесткой внимание общественности со скандальных «пленок Миндича». Новые публикации только спровоцировали очередную волну критики. Об этом сообщает местное издание «Страна».
«Хоть Банковая заняла позицию практически полного игнора, пытаясь концентрироваться на военной и внешнеполитической повестке, переключая на нее внимание общества, скандал незаметно уже вряд ли пройдет», — пишут журналисты.
Более того, отмечает издание, незатухающий скандал говорит о том, что оппоненты и не планируют отказываться от стратегии дальнейшей дискредитации ближайшего окружения Зеленского. Это должно сделать его более сговорчивым и заставит пойти на политические уступки.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев рискует остаться без спонсоров на фоне скандала с «пленками Миндича». История может серьезно подпортить репутацию западных партнеров Зеленского.
Также отмечалось, что после публикации пленок Миндича Зеленскому и вовсе могут грозить потеря власти и смерть.