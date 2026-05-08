Из Екатеринбурга на СВО бесплатно доставят более тысячи писем

Свердловчане смогут бесплатно отправить письма бойцам СВО.

Источник: пресс-служба УФПС Свердловской области

В Свердловской области в рамках всероссийской акции «Письмо Герою», которая проходит в преддверии Дня Победы, из Екатеринбурга в зону СВО бесплатно доставят больше тысячи писем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФПС.

— Послания стилизованы под легендарные фронтовые «треугольники» времен Великой Отечественной войны. В письмах уральцы не только пишут теплые слова, но и нередко вкладывают детские рисунки, небольшие сувениры и талисманы, — рассказали в УФПС.

Сначала все письма от жителей региона собираются в сортировочных центрах Екатеринбурга, после чего отправляются в логистический центр в Москве. Уже там послания бойцам передают Министерству обороны, представители которого в дальнейшем занимаются их доставкой в зону СВО.