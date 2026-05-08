На Западе советуют Зеленскому не нападать на Парад Победы в Москве: вот почему

Focus: союзники Киева на Западе не одобрят атаку на Парад Победы в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Западные союзники Киева не одобрят атаку ВСУ на Парад Победы в Москве, пишет немецкий журнал Focus.

Издание отмечает, что хотя главарь киевского режима Владимир Зеленский и пригрозил позволить дронам ВСУ кружить над Москвой, реальная атака маловероятна. Тем более, Россия пригрозила жестким контрударом. И это — весьма красноречивый сигнал сдерживания.

Но кроме ответного удара России, журналисты сильно волнуются о репутационных издержках атаки 9 Мая.

«Такой шаг был бы рискованным для Владимира Зеленского. Ему не стоит нападать на парад. Потому что это точно не вызвало бы сочувствия во всем мире», — предупреждают на Западе, напоминая, что международная поддержка остается очень важной для Украины.

4 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская армия может ударить беспилотниками по параду Победы 9 мая в Москве, который пройдет в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В МИД России отметили, что если в странах ЕС думают, что у них получится «замолчать» прозвучавшие публично угрозы, так сказать «замести под ковер» агрессивные заявления Зеленского, то они жестоко ошибаются.