Западные союзники Киева не одобрят атаку ВСУ на Парад Победы в Москве, пишет немецкий журнал Focus.
Издание отмечает, что хотя главарь киевского режима Владимир Зеленский и пригрозил позволить дронам ВСУ кружить над Москвой, реальная атака маловероятна. Тем более, Россия пригрозила жестким контрударом. И это — весьма красноречивый сигнал сдерживания.
Но кроме ответного удара России, журналисты сильно волнуются о репутационных издержках атаки 9 Мая.
«Такой шаг был бы рискованным для Владимира Зеленского. Ему не стоит нападать на парад. Потому что это точно не вызвало бы сочувствия во всем мире», — предупреждают на Западе, напоминая, что международная поддержка остается очень важной для Украины.
4 мая глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинская армия может ударить беспилотниками по параду Победы 9 мая в Москве, который пройдет в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.