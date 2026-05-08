Группировка Вооруженных сил Российской Федерации с 00:00 мск 8 мая полностью прекратила ведение боевых действий в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили также, что российские бойцы остались на ранее занятых рубежах и позициях.
Напомним, 5 мая президент России Владимир Путин в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил перемирие 8 и 9 мая. В Минобороны выразили надежду, что украинская сторона поддержит эту инициативу.
Вместе с тем, главарь киевского режима Владимир Зеленский выступил против перемирия на День Победы. Обоснование было как всегда странное. Он заявил, что если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь.