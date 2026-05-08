За время перемирия ВСУ 1365 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО

За время действия перемирия в зоне специальной военной операции (СВО) зафиксировано 1 365 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу сообщило Министерство обороны России.
Украинские военные 887 раз атаковали с использованием беспилотников. Также зафиксировано 153 обстрела позиций из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.
Напомним, в дни празднования 81-й годовщины Победы перемирие в зоне СВО началось с 00:00 8 мая и продлится до 10 мая включительно. По данным Минобороны России, на этот период все российские войска полностью прекратили боевые действия. Также остановлены удары ракетными войсками, артиллерией, авиацией, дальнобойным оружием и ударными беспилотниками.
