Начало перемирия и нарушения со стороны ВСУ. Заявления Минобороны России

Все группировки российских войск в зоне СВО в соответствии с объявленным президентом РФ Владимиром Путиным перемирием ко Дню Победы полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях с 00:00 мск 8 мая. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, ВСУ, несмотря на объявленное перемирие, продолжают наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам приграничья Белгородской и Курской областей. Всего с их стороны зафиксировали 1 365 нарушений режима прекращения огня, уточнили в Минобороны РФ. Российские подразделения реагировали на нарушения перемирия зеркально.
ТАСС собрал ключевые заявления ведомства.
Вступление в силу перемирия
- Все группировки российских войск в зоне СВО в соответствии с объявленным Путиным перемирием ко Дню Победы полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях с 00:00 мск 8 мая, сообщили в Минобороны.
Нарушения перемирия Украиной
- Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием БПЛА и артиллерии по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, сообщили в Минобороны РФ.
- 1 365 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ зафиксировали в зоне спецоперации за время объявленного перемирия, уточнили в ведомстве.
- По данным Минобороны России, ВСУ нанесли 887 ударов с использованием БПЛА, в том числе 394 удара FPV-дронами, 107 октокоптерного типа, 171 самолетного типа и 215 сбросов боеприпасов с БПЛА.
- Украинские войска совершили 153 обстрела позиций подразделений российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня (РСЗО), минометов и танков, сообщили в ведомстве.
- Кроме того, с 00:00 мск 8 мая российские подразделения ПВО вне зоны проведения СВО сбили 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун».
Террористическая сущность киевского режима и реакция России
- Преднамеренные деструктивные действия Украины в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима, отметили в Минобороны РФ.
- Российские военные в условиях обстрелов ВСУ зеркально реагировали на нарушения перемирия, наносили ответные удары, заявили в Минобороны РФ.