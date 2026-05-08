Мэр Эхирит-Булагатского района сообщил о гибели бойца в зоне СВО

IrkutskMedia, 8 мая. Павел Карпов из Иркутской области погиб в зоне проведения СВО. Мужчина пал 18 мая 2025 года.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, Павел Александрович родился 10 ноября 1989 года в деревне Тухум Баяндаевского района. В первый класс он пошел в родной деревне, затем учился в Хинее, а после переезда семьи в Усть-Орду продолжил обучение во второй школе. После окончания девяти классов Павел Карпов поступил в Усть-Ордынскую вечернюю школу. Одновременно с учебой работал охранником в Иркутске.
Срочную службу проходил в Чите механиком-водителем. После армии создал семью, в которой родились трое детей: дочери Ольга и Вероника, а также сын Никита. Павел работал на стройках в поселке Усть-Ордынский, в Иркутске и трудился вахтовым методом.
Мужчина заключил контракт 12 апреля 2025 года.