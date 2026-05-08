Власти Краснодара планируют обустроить более 4 тысяч подвалов под укрытия

Кроме подвалов в перечень объектов двойного назначения вошли 54 подземные парковки и 20 подземных переходов. Также в список укрытий внесли восемь цокольных этажей торгово-развлекательных центров.
Сейчас в Краснодаре насчитывается более 180 специализированных защитных сооружений гражданской обороны различных форм собственности. Большая часть объектов находится на балансе предприятий и предназначена для укрытия сотрудников работающих смен.
Муниципальный фонд включает 40 убежищ, расположенных в подвалах многоквартирных домов. Их состояние проверяется ежегодно.
В мэрии уточнили, что подготовка и приспособление подвальных помещений возложены на управляющие компании, ТСЖ и ТСН. Работы должны проводиться на основании решений общих собраний собственников.
Вместе с тем администрация Краснодара уже направила обслуживающим организациям методические рекомендации по созданию укрытий.