Генерал объяснил, зачем ВСУ усилили атаки на Москву перед 9 Мая

«ВСУ делают все, чтобы сорвать празднование Дня Великой Победы, и для этого применяют большое количество средств нападения в виде беспилотных летательных аппаратов, дронов самолетного, вертолетного типа и так далее. Это уже тревожный сигнал, что ВСУ провоцируют Россию на нанесение ответного жесткого удара», — отметил собеседник NEWS.ru.
Он добавил, что Киев ожидает, что Россия ответит Украине на атаки по Москве. Аналитик уверен, что в этом случае удар возмездия будет использован как информационный повод и аргумент для Европы в пользу выделения Украине новых займов, направленных якобы на исправление последствий российской агрессии.
Эксперт выразил уверенность, что провокации Москвы могут привести к неожиданному для самого Киева результату. Липовой объяснил, что ответный удар будет жесткий и Владимир Зеленский не сможет «усидеть в своем бункере, в котором он будет прятаться именно 9 числа».
Ранее Министерство обороны России сообщило об атаках ВСУ по российским войскам и российским регионам, несмотря на объявленный режим перемирия, приуроченный ко Дню Победы. Для ударов по позициям ВС РФ и российским территориям Украина использует разное вооружение, в том числе БПЛА.