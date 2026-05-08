В Новороссийске включили сирены из-за угрозы атаки БПЛА

Жителей просят оставаться спокойными и следить за обновлениями на его страницах, сайте администрации и Радио «Новая Россия» (104 ФМ).
Запрещено снимать и публиковать фото/видео отражения атаки, работы ПВО, спецслужб или объектов в соцсетях — это поможет избежать утечек. Мера введена на фоне закрытия аэропортов Юга РФ после удара дронов по центру ОрВД в Ростове-на-Дону.
Сирены в Краснодарском крае звучат на фоне роста активности украинских беспилотников; ранее аналогичные угрозы фиксировали в других городах региона. Рекомендуется укрыться в помещении и не игнорировать сигналы.
