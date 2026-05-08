Главное из брифинга Минобороны 2 — 8 мая 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО со 2 по 8 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Минобороны зафиксировало нарушения режима перемирия

С 00:00 часов 8 мая группировки российских войск в зоне СВО прекратили ведение боевых действий по условиям введенного режима перемирия. ВСУ продолжили наносить удары с использованием дронов и артиллерии по позициям российских войск и по гражданским объектам в Белгородской и Курской областях. Всего было зарегистрировано 1630 нарушений с украинской стороны.

«Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

Со 2 по 8 мая ВС РФ нанесли шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины;
  • объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • склады боеприпасов;
  • места хранения и сборки ударных БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

«Север» наступает в Сумской области

«Северная» группировка за неделю атаковала 14 бригад, штурмовой полк и пограничный отряд погранслужбы Украины.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1535 боевиков. Также ВСУ лишились пяти боевых бронированных машин, 98 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии и восьми станций РЭБ.

Подразделения «Запада» перешли на новые позиции

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали восемь бригад и полк беспилотных систем ВСУ.

Потери украинской стороны: свыше 1345 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, 153 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 11 бригадам ВСУ.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 950 бойцов, 19 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2130 боевиков

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 18 бригадам и штурмовому полку ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2130 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, 16 артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.

Потери противника в живой силе превысили 2 155 человек. Также украинская сторона лишилась 24 боевых бронированных машин, 47 автомобилей и семи артиллерийских орудий.

Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам противника.

ВСУ потеряли порядка 285 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 123 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии, ВМФ

За неделю ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожили боевую машину РСЗО RAK-SA-12, две боевые машины РСЗО «Град» и две роботизированные платформы РСЗО.

В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 44 управляемые авиабомбы;
  • 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго»;
  • шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
  • 4 385 БПЛА самолетного типа.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше