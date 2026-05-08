Главное из брифинга Минобороны 2 — 8 мая 2026 года: сводка за неделю

Минобороны зафиксировало нарушения режима перемирия
С 00:00 часов 8 мая группировки российских войск в зоне СВО прекратили ведение боевых действий по условиям введенного режима перемирия. ВСУ продолжили наносить удары с использованием дронов и артиллерии по позициям российских войск и по гражданским объектам в Белгородской и Курской областях. Всего было зарегистрировано 1630 нарушений с украинской стороны.
«Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
Со 2 по 8 мая ВС РФ нанесли шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Мирополье в Сумской области;
- Кривая Лука в ДНР.
«Север» наступает в Сумской области
«Северная» группировка за неделю атаковала 14 бригад, штурмовой полк и пограничный отряд погранслужбы Украины.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1535 боевиков. Также ВСУ лишились пяти боевых бронированных машин, 98 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии и восьми станций РЭБ.
Подразделения «Запада» перешли на новые позиции
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали восемь бригад и полк беспилотных систем ВСУ.
Потери украинской стороны: свыше 1345 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, 153 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии, 20 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 11 бригадам ВСУ.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 950 бойцов, 19 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 2130 боевиков
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 18 бригадам и штурмовому полку ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2130 военнослужащих, 34 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, 16 артиллерийских орудий, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 2 155 человек. Также украинская сторона лишилась 24 боевых бронированных машин, 47 автомобилей и семи артиллерийских орудий.
Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар пяти бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 285 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 123 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 19 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии, ВМФ
За неделю ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожили боевую машину РСЗО RAK-SA-12, две боевые машины РСЗО «Град» и две роботизированные платформы РСЗО.
В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 44 управляемые авиабомбы;
- 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго»;
- шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
- 4 385 БПЛА самолетного типа.