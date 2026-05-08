Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми участникам СВО и ветеранам вручили награды ко Дню Победы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил государственные и региональные награды.

Источник: Комсомольская правда

7 мая в пермском ДК Солдатова состоялся праздничный концерт, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии собрались участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, волонтеры и представители власти.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил гостей с наступающим Днем Победы и вручил государственные и региональные награды.

Орденами Мужества по указу Президента России за проявленные мужество и самоотверженность награждены Константин Силин и Александр Черепанов.

Медаль «За отвагу» получил Евгений Бакланов.

Медалью Жукова посмертно отмечен Андрей Ведерников. Награду передали его дочери Анастасии. В память о погибшем военнослужащем участники мероприятия почтили его минутой молчания.

Также медаль «За заслуги перед Пермским краем» вручили ветеранам боевых действий и участникам СВО за вклад в защиту прав и свобод граждан, а также патриотическое воспитание молодежи. Награды получили Рустам Аллахавердиев, Константин Дудин, Сергей Козьминых, Иван Лукашов, Григорий Мутных, Андрей Недозоров, Александр Норицин, Алексей Овинцев и Сергей Худяков.