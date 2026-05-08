️Фронтовая сводка на утро 8 мая 2026 года от WarGonzo

Запорожский фронт
На Каменском направлении сохраняется напряженная ситуация. Идут бои на рубеже Магдалиновка — Запасное. (Рис. 1.1).
На Гуляйпольском направлении продолжаются столкновения в районе Чаривное — Гуляйпольское. На Ореховском направлении идут бои в районе Новоданиловки. Выше по фронту — тяжёлые бои восточнее Лесного. (Рис. 1.2).
Донецкий фронт
На Красноармейском направлении идут бои на окраине Василевки. ВС РФ расширили зону контроля севернее Новоалександровки. (Рис. 2.1).
На Константиновском направлении идут бои у Берестка и Ильиновки. Противник контратакует в самой Константиновке. В Часов Яре бои идут в южной части города.
На Краснолиманском направлении об изменениях в ЛБС не сообщается. На Северском участке продолжаются боестолкновения в районе Федоровки Второй и Дибровы. Есть успехи в центральной части Кривой Луки. (Рис. 2.2).
Харьковский фронт
На Купянском направлении ВС РФ оказывают давление на противника в районе Кучеровки и восточнее Куриловки. Позиционные бои идут в северной и западной частях Купянска. (Рис. 3.1).
На Волчанском направлении ВС РФ закрепляются вдоль реки Волчьей в районе Охримовки. Есть продвижение от Покаляного в сторону Белого Колодезя. (Рис. 3.2).
Сумской фронт
Продолжаются бои в районе Корчаковки. В Краснопольском районе есть продвижение у Новодмитровки и у Рясного. (Рис. 4).