️Фронтовая сводка на утро 8 мая 2026 года от WarGonzo

Ежедневная сводка от аналитического отдела проекта WarGonzo.

WarGonzo
Аналитический отдел проекта

Запорожский фронт

На Каменском направлении сохраняется напряженная ситуация. Идут бои на рубеже Магдалиновка — Запасное. (Рис. 1.1).

На Гуляйпольском направлении продолжаются столкновения в районе Чаривное — Гуляйпольское. На Ореховском направлении идут бои в районе Новоданиловки. Выше по фронту — тяжёлые бои восточнее Лесного. (Рис. 1.2).

Донецкий фронт

На Красноармейском направлении идут бои на окраине Василевки. ВС РФ расширили зону контроля севернее Новоалександровки. (Рис. 2.1).

На Константиновском направлении идут бои у Берестка и Ильиновки. Противник контратакует в самой Константиновке. В Часов Яре бои идут в южной части города.

На Краснолиманском направлении об изменениях в ЛБС не сообщается. На Северском участке продолжаются боестолкновения в районе Федоровки Второй и Дибровы. Есть успехи в центральной части Кривой Луки. (Рис. 2.2).

Харьковский фронт

На Купянском направлении ВС РФ оказывают давление на противника в районе Кучеровки и восточнее Куриловки. Позиционные бои идут в северной и западной частях Купянска. (Рис. 3.1).

На Волчанском направлении ВС РФ закрепляются вдоль реки Волчьей в районе Охримовки. Есть продвижение от Покаляного в сторону Белого Колодезя. (Рис. 3.2).

Сумской фронт

Продолжаются бои в районе Корчаковки. В Краснопольском районе есть продвижение у Новодмитровки и у Рясного. (Рис. 4).

