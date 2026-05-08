Военный эксперт раскрыл особенность соблюдения перемирия армией России

Эксперт напомнил, что Украина не присоединилась к прекращению огня. Перемирие носит односторонний характер и существует лишь в формате распоряжения Путина приостановить боевые действия, добавил Матвийчук.
«Но это не значит, что наши войска сидят и ждут 10 числа. Нет. Мы находимся в полной боевой готовности. На любой выстрел мы отвечаем. Но первыми мы не стреляем. Наступательных действий сегодня нет. Мы в статике. Это все сделано для того, чтобы почтить память наших дедов, великую память Победы», — заявил собеседник «Ленты.ру».
С момента вступления в силу режима прекращения огня украинские формирования более 1,5 тыс. раз нарушили условия перемирия. Такую статистику привели в Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили, что российская армия действовала зеркально. Ответные удары наносились по огневым точкам, где были развернуты реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия и минометы. Кроме того, под прицел попали пункты управления и места,